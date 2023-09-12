AFAD'ın arama kurtarma ekiplerini götüren uçak Libya'ya ulaştı

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş ülke Libya'ya yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdık." bilgisi paylaşıldı.

ÜÇÜNCÜ UÇAK ANKARA'DAN HAREKET ETTİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Libya'ya arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait üçüncü uçak da AFAD ekiplerini Libya'ya ulaştırmak üzere Mürted Hava Meydan Komutanlığından hareket etti." bilgisi paylaşıldı.