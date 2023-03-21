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AFAD'ın evrak bölümünde şüpheli yangın. Savcılık soruşturma başlattı

AFAD'ın Ankara'daki merkezinde bulunan evrak bölümünde şüpheli bir yangın çıktı. Savcılık, bazı evrakların zarar gördüğü yangını şüpheli bularak soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 13:46
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AFAD'ın evrak bölümünde yangın çıktı

AFAD'ın evrak bölümünde şüpheli yangın. Savcılık soruşturma başlattı
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Kahramanmaraş depremlerinde müdahalede yetersiz kalmakla suçlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Ankara'daki merkezinde bu sabaha karşı şüpheli bir yangın çıktı. AFAD'ın evrak bölümünde çıktığı öğrenilen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

YANGINDA BAZI EVRAKLAR ZARAR GÖRDÜ 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yangını şüpheli bularak soruşturma başlattı. İtfaiyenin yanı sıra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme Ekipleri de yangının çıktığı bölümde incelemelerde bulundu. 

Savcılık, polise güvenlik kamera kayıtlarına el konulması talimatı vererek, görüntülerin incelenmesini istedi. Özellikle evrak bölümünden ayrılan son kişilerin şüpheli olarak ifadesinin alınması talimatı verildi. Ayrıca olayı gören AFAD görevlileri tanık olarak dinlenecek.  Polisler ayrıca, yangının çıktığı bölümdeki evrakların ne tür belgeler olduğunu da araştırıp rapor hazırlayacak. 

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

AFAD, 6 Şubat tarihli depremlere müdahale nedeniyle eleştirilerin odağındaydı. Özellikle yangına geç müdahale edildiği, askerin yardıma geç çağrıldığı bu eleştirilerin başında bulunuyordu. 

AFAD, yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bugün saat 05.00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(Kaynak: DW)

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