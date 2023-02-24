Depremden önce aklınız neredeydi? AFAD eksik malzemeler için depremden sonra ihale verdi

Türkiye, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremlerde can kaybı 43 bini aşarken, binlerce kişi yaralandı.

Kahramanmaraş depreminde ortaya çıkan koordinasyon ve organize olamaması sıkça eleştirildi.

Bu koordinasyon ve organize olamama durumu depremin ilk anından itibaren yardım bekleyen binlerce depremzedeyi mağdur etti. Yaşanan bu deprem ne kadar hazırlıksız olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi.

Deprem sonrası AFAD'ın eksik ve ihtiyacı olan malzemeler için Devlet Malzeme Ofisi ihaleye çıktı. İhale sonrası "Şimdiye kadar neredeydiniz?" tepkileri geldi.

AFAD'IN İHTİYACI İÇİN İHALE DÜZENLEDİLER

Polemik Haber'de yer alan habere göre, Kahramanmaraş depreminin ardından AFAD'ın ihtiyacı olan malzemeleri satın alabilmesi için Devlet Malzeme Ofisi 10 Şubat 2023'te bir ihaleye çıktı.

İhalelerin bazıları şöyle:

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) için 10 Şubat 2023'te ihale düzenledi. Isınma, barınma malzemeleri ve tıbbi malzemeler olmak üzere satın almalar yapıldı. Ayrıca Mart ayında da 40 adet UMKE aracı satın almak için ihale düzenleyeceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, afet bölgelerinde yaşanabilecek salgın hastalıklarına karşı harekete geçerek, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan 165 bin doz erişkin tetanoz-difteri aşısı için 15 Şubat'ta ihale düzenlendi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı da (TOKİ), İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinde Yapılacak Olan Toplu Konut Projeleri için 1 ve 2. Paket Zemin Etüt Raporu Hazırlanması Hizmet Alımı İşi için ihale düzenleyeceğini duyurdu. İhaleler 10 Mart ve 13 Mart tarihlerinde yapılacak.