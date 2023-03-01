﻿997 depremzede öğrenci ders başı yaptı

(İHA) - Çorum genelindeki okullara nakli yapılan öğrencilerle ilgili olarak paylaşımda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, "Deprem bölgesinden gelerek Çorum'a yerleştirilen ailelerimizin okul çağındaki çocuklarının okullarından uzak kalmamaları için her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz.

En son verilere göre 85 okul öncesi, 409 ilkokul, 330 ortaokul ve 173 liselerde olmak üzere toplam 997 depremzede öğrencimiz ilimizin çeşitli okullarında eğitim öğretime başladı. 689 öğrencimiz il merkezinde, 308 öğrencimiz ise ilçelerimizde öğrenim görüyor" dedi.

Okul yöneticileri, öğretmenler ve okul aile birliklerinin depremzede öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirleri aldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, "Bir tek masum gülücük için canla başla çalışıyoruz. Öğrencilerimize gereken tüm desteği bu süreç içerisinde sağlayacağız. Acımız ne kadar büyük olursa olsun bu büyük deprem felaketinin yaralarını milletimiz ile birlikte dayanışma içerisinde saracağız" ifadelerini kullandı.