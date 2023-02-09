9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Afet bölgesindeki sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı

Afet bölgesindeki sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmının merkezlerindeki cadde ve sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 00:56
Takip Et

Afet bölgesindeki sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı

Afet bölgesindeki sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı
+
Aa
-

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralarını sarmaya devam ediyor.

Yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce arama kurtarma ekibi enkaz altındakilere yardım elini uzatıyor. Ayrıca depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında şehirlerde altyapı çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda elektrik arızaları için 3 bin 32, doğal gaz arızaları için 1749 kişi görev yapıyor.

Yürütülen çalışmalar sonucu deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmının merkezlerindeki cadde ve sokakların lambaları aydınlatıldı. Kalan bölgelerin aydınlatılması için ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
1
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
2
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
3
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
4
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
5
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
6
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
7
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Afet bölgesindeki sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı
﻿Afet bölgesindeki sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı
﻿Afet bölgesindeki sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı
﻿Tırımız yağmalanmadı: Fenerbahçe'den flaş açıklama
﻿Tırımız yağmalanmadı: Fenerbahçe'den flaş açıklama
﻿Tırımız yağmalanmadı: Fenerbahçe'den flaş açıklama
﻿Kayseri 3.7 ile sallandı
﻿Kayseri 3.7 ile sallandı
﻿Kayseri 3.7 ile sallandı
﻿Alkışlarla deprem bölgesine doğru yola çıktı. Fenerbahçe 17. tırını gönderdi
﻿Alkışlarla deprem bölgesine doğru yola çıktı. Fenerbahçe 17. tırını gönderdi
﻿Alkışlarla deprem bölgesine doğru yola çıktı. Fenerbahçe 17. tırını gönderdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.