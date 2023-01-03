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Türkiye geçen yıl her 3 günde bir depremle sallandı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, geçen yıl Türkiye'de 3 günde bir, 4 ve üzerinde büyüklükte deprem meydana geldiğini bildirdi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 11:23
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Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen açıkladı. Türkiye geçen yıl her 3 günde bir depremle sallandı

Türkiye geçen yıl her 3 günde bir depremle sallandı
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Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, geçen yıl dünyada ve Türkiye'de yaşanan deprem hareketliliğine ilişkin bilgi verdi.

2022 yılında dünya genelinde büyüklüğü 4 ve üzerinde 15 bin 438 deprem meydana geldiğini belirten Özmen, bunlardan büyüklüğü 7 ve daha büyük olan deprem sayısının 11 olduğunu söyledi.

Özmen, dünyada geçen yıl büyüklükleri 6 ile 6,9 arasında değişen 117, 5 ile 5,9 arasında değişen 1603 ve 4 ile 4,9 arasında değişen 13 bin 707 deprem meydana geldiğini bildirdi.

Dünyada 2022'nin en büyük depremlerinin 7,6 büyüklüğü ile 10 Eylül'de Papua Yeni Gine ve 19 Eylül'de Meksika'da yaşandığını anımsatan Özmen, "En fazla can kaybına neden olan deprem ise 22 Haziran'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki Host-Afganistan depremi oldu." dedi.

Özmen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Avrupa'nın en büyük ikinci gözlem ağını oluşturan 1143 deprem kayıt istasyonuyla ile Türkiye ve yakın coğrafyadaki deprem aktivitelerinin kesintisiz izlendiğini, bu aktivitelerin kaydedilip, deprem parametrelerine ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığını ve deprem katalogları oluşturulduğunu anlattı.

"2022'de Türkiye ve yakın civarında 20 bin 277 deprem meydana geldi"

Türkiye'de geçen yıl yaşanan depremlere ilişkin bilgi veren Özmen, şöyle konuştu:

"2022 yılında 113'ü 4 ile 5, 14'ü 5 ile 6 ve biri 6-7 büyüklüğü arasında olmak üzere 4'ten büyük 128 deprem meydana geldi. Bu verilere göre Türkiye ve yakın coğrafyasında 3 günde bir, büyüklüğü 4 ve üzerinde, 24 günde bir de büyüklüğü 5 ve üzerinde deprem meydana geldiği görülüyor. Daha küçük deprem sayılarını da hesaba kattığımızda 2022 yılı içinde Türkiye ve yakın civarında toplam 20 bin 277 deprem kaydedildi."

Özmen, bu depremlerin 1555'inin ocak, 1540'ının şubat, 1420'sinin mart, 1652'sinin nisan, 1401'inin mayıs, 1358'inin haziran, 1377'sinin temmuz, 1657'sinin ağustos, 1893'ünün eylül, 1780'inin ekim, 2 bin 244'ünün kasım ve 2 bin 400'ünün aralıkta meydana geldiğini vurguladı.

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