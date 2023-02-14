Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketinin ardından Afetzede hak sahipliği başvuru detayları gündeme geldi. Peki, afetzede hak sahipliği nedir? Afetzede hak sahipliği başvurusu nasıl yapılır?

AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ NEDİR?

Afetzede Hak Sahipliği, afetzedelerin, yıkılan veya ağır hasar gören binalarla olan mülkiyet ilişkilerini ve yeniden yapılacak binalardan veya verilecek inşaat kredisinden yararlanabilme durumlarını bildirmektedir.

Afet sebebiyle, kendilerine ait bulunan konutları yıkılan, yanan veya oturamayacak derecede ağır hasar gören afetzede aileler “Hak sahibi” sayılır ve bu ailelere yeniden konut yapılır veya konut kredisi verilir (Md. 4/1-a).

AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Hak Sahipliği başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Açılan ekran sizi AFAD'ın sayfasına yönlendirecektir. AFAD'a kayıt yaptırdıktan sonra afetzede hak sahipliğinden faydalanabilirsiniz.

e-Devlet uygulaması, AFAD’ın bina/inşaat kredisi sağlama hizmetine vatandaşları yönlendirmektedir.

“Hak sahipliği” ya da hasar tespiti konusundaki itirazlara ilişkin olarak da idari yargı yoluna başvurulabilir.

KİMLER AFETZEDE HAK SAHİBİ SAYILIYOR?

7269 sayılı Afetler Kanununun 1051 sayılı Kanunla değiştirilen 29 uncu maddesi gereğince hazırlanan yönetmeliğe göre;

Madde 4- a) Afet sebebiyle, kendilerine ait bulunan konutları yıkılan, yanan veya oturulamayacak derecede ağır hasar gören afetzede aileler,

b) Kendilerine ait konutları muhtemel bir afete maruz bulunan aileler,

c) Afet gören yerlerin bitişiğinde veya yakınında, üzerinde bina yaptırılmak üzere İmar ve İskan Bakanlığınca tespit edilip imar planına dahil edilen veya bu konutları için kıymet belgesi verilen aileler,

Hak sahibi sayılırlar ve bu ailelere yeniden konut yapılır veya konut kredisi verilir.