14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Afetzede hak sahipliği nedir? Afetzede hak sahipliği başvurusu nasıl yapılır?

Afetzede hak sahipliği nedir? Afetzede hak sahipliği başvurusu nasıl yapılır?

Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen 7,7’lik ve 7,6’lık deprem felaketinin ardından kendilerine ait konutları yıkılan veya hasar gören afetzedeler için afetzede hak sahipliği başvuruları yapılabilecek. Peki, afetzede hak sahipliği nedir? Afetzede hak sahipliği başvurusu nasıl yapılır?

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 11:15
Takip Et

Afetzede hak sahipliği nedir? Afetzede hak sahipliği başvurusu nasıl yapılır?

Afetzede hak sahipliği nedir? Afetzede hak sahipliği başvurusu nasıl yapılır?
+
Aa
-

Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketinin ardından Afetzede hak sahipliği başvuru detayları gündeme geldi. Peki, afetzede hak sahipliği nedir? Afetzede hak sahipliği başvurusu nasıl yapılır?

AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ NEDİR?

Afetzede Hak Sahipliği, afetzedelerin, yıkılan veya ağır hasar gören binalarla olan mülkiyet ilişkilerini ve yeniden yapılacak binalardan veya verilecek inşaat kredisinden yararlanabilme durumlarını bildirmektedir.

Afet sebebiyle, kendilerine ait bulunan konutları yıkılan, yanan veya oturamayacak derecede ağır hasar gören afetzede aileler “Hak sahibi” sayılır ve bu ailelere yeniden konut yapılır veya konut kredisi verilir (Md. 4/1-a).

AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Hak Sahipliği başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Açılan ekran sizi AFAD'ın sayfasına yönlendirecektir. AFAD'a kayıt yaptırdıktan sonra afetzede hak sahipliğinden faydalanabilirsiniz.

e-Devlet uygulaması, AFAD’ın bina/inşaat kredisi sağlama hizmetine vatandaşları yönlendirmektedir.

“Hak sahipliği” ya da hasar tespiti konusundaki itirazlara ilişkin olarak da idari yargı yoluna başvurulabilir.

KİMLER AFETZEDE HAK SAHİBİ SAYILIYOR?

7269 sayılı Afetler Kanununun 1051 sayılı Kanunla değiştirilen 29 uncu maddesi gereğince hazırlanan yönetmeliğe göre;

Madde 4- a) Afet sebebiyle, kendilerine ait bulunan konutları yıkılan, yanan veya oturulamayacak derecede ağır hasar gören afetzede aileler,

b) Kendilerine ait konutları muhtemel bir afete maruz bulunan aileler,

c) Afet gören yerlerin bitişiğinde veya yakınında, üzerinde bina yaptırılmak üzere İmar ve İskan Bakanlığınca tespit edilip imar planına dahil edilen veya bu konutları için kıymet belgesi verilen aileler,

Hak sahibi sayılırlar ve bu ailelere yeniden konut yapılır veya konut kredisi verilir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
1
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
2
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
3
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
4
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
5
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
6
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
7
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
﻿İşte sinameki otunun yararları
﻿İşte sinameki otunun yararları
﻿İşte sinameki otunun yararları
﻿Kübalı 32 doktor Kahramanmaraş'ta
﻿Kübalı 32 doktor Kahramanmaraş'ta
﻿Kübalı 32 doktor Kahramanmaraş'ta
﻿Bahçeli Oğuzhan Uğur'u ve Haluk Levent'i hedef gösterdi
﻿Bahçeli Oğuzhan Uğur'u ve Haluk Levent'i hedef gösterdi
﻿Bahçeli Oğuzhan Uğur'u ve Haluk Levent'i hedef gösterdi
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.