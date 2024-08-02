Afetzedeler için 9 ildeki bazı yerler kamulaştırıldı

Türkiye'de yaşanan doğal afetlerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile alınan yeni bir kararla, mağdur vatandaşların konut ihtiyacını gidermek amacıyla 9 farklı ildeki belirli bölgelerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hızla kamulaştırılacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; Adıyaman'ın Gerger ve Kahta, Ardahan'ın Posof, Aydın'ın Karacasu, Elazığ, Erzurum'un Çat, Kahramanmaraş'ın Nurhak, Kilis'in Musabeyli, Malatya'nın Arguvan, Sinop'un Türkeli ve Van'ın Tuşba ilçelerindeki seçilmiş mahalle ve köylerdeki arazilerin kamulaştırılması planlanıyor.