Afetzedeler için 9 ildeki bazı yerler kamulaştırıldı

Türkiye'de yaşanan doğal afetlerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile alınan yeni bir kararla, mağdur vatandaşların konut ihtiyacını gidermek amacıyla 9 farklı ildeki belirli bölgelerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hızla kamulaştırılacağı duyuruldu.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; Adıyaman'ın Gerger ve Kahta, Ardahan'ın Posof, Aydın'ın Karacasu, Elazığ, Erzurum'un Çat, Kahramanmaraş'ın Nurhak, Kilis'in Musabeyli, Malatya'nın Arguvan, Sinop'un Türkeli ve Van'ın Tuşba ilçelerindeki seçilmiş mahalle ve köylerdeki arazilerin kamulaştırılması planlanıyor.
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