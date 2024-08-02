Afetzedeler için 9 ildeki bazı yerler kamulaştırıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Afetzedeler için 9 ildeki bazı yerler kamulaştırıldı

Türkiye'nin 9 ilinde, son zamanlarda yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören vatandaşların konut sorununu çözmek amacıyla, bazı bölgelerin hızlı bir şekilde kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye'de yaşanan doğal afetlerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile alınan yeni bir kararla, mağdur vatandaşların konut ihtiyacını gidermek amacıyla 9 farklı ildeki belirli bölgelerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hızla kamulaştırılacağı duyuruldu.

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Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; Adıyaman'ın Gerger ve Kahta, Ardahan'ın Posof, Aydın'ın Karacasu, Elazığ, Erzurum'un Çat, Kahramanmaraş'ın Nurhak, Kilis'in Musabeyli, Malatya'nın Arguvan, Sinop'un Türkeli ve Van'ın Tuşba ilçelerindeki seçilmiş mahalle ve köylerdeki arazilerin kamulaştırılması planlanıyor.

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