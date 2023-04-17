Afgan kaçak Türk polisiyle dalga geçti. Gönderin bunları

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’de sığınmacı ve kaçak sorunu gittikçe büyüyor. Afganistan'dan başlayan göç dalgası İran üzerinden Türkiye'ye binlerce kaçak Afgan’ın gelmesine neden oldu. Her gün sığınmacılar ve kaçak Afganların sınırlarımızdaki tedbirsizlikle alay ettiği görüntüleri gündem oluyor.

Sadece sınırla değil, Türk kadınlarıyla, bayrağımızla dalga geçtikleri birçok video ortaya çıkmış ve viral olmuştu.

Şimdi de “irfanabid795” adlı Afgan olduğu iddia edilen bir TikTok kullanıcısının paylaştığı ve Türk polisiyle dalga geçtiği video tepki topladı.

Videoda, kaçak Afganın Türk polisiyle dalga geçtiği, arka fona gülücüklü dalga geçer gibi müzik koyduğu görüldü.

Ayrıca kaçak Afganın polisin silahını yakından çekerek gülücük emojisi koyması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan “Hudut namustur” pankartı taşıyan gençleri gözaltına alan AKP iktidarı öbür taraftan milyonlarca kaçağın ülkeye girişine göz yummaya devam ediyor.