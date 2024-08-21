Afganistan BM Özel Raportörü Bennett'in ülkeye girişini yasakladı

Kaynak: AA
Afganistan BM Özel Raportörü Bennett'in ülkeye girişini yasakladı

Afganistan yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü Richard Bennett'in ülkeye girişinin yasaklandığını açıkladı.

Afganistan’dan Bennett'e yasak

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Alman haber kanalı Deutsche Welle'ye (DW) yaptığı açıklamada, BM ve diğer uluslararası kurumların "taraflı" ve "düşmanca" davrandığını iddia etti.

Mücahid, Kabil'de ofisi bulunan BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) yetkilileriyle görüştüklerini ve BM'nin insan hakları konularında yayımladığı raporları reddettiklerini belirtti. BM raportörü Bennett'e güvenmediklerini ve ülkeye giriş izni vermediklerini, bunun nedeninin "Afganistan aleyhine propaganda" olduğunu söyledi.

Mücahid, Bennett'in Afganistan'a gelmesinin yasaklandığını, çünkü onun propaganda yapmakla görevlendirildiğini ve güvenilir biri olmadığını ifade etti. Ayrıca, Bennett'in küçük konuları büyüterek diğer kurumlara yanlış bilgiler verdiğini ve bu nedenle Afganistan'da yasaklı olduğunu belirtti.

Mücahid, uluslararası kurumların Afganistan'daki "olumlu gelişmeleri" görmezden geldiğini ve "zayıf gördükleri konulara" odaklandığını savundu. Ağustos 2021'de yönetime geldiklerinde genel af ilan ettiklerini ve bu affı ihlal eden görevlilerin cezalandırıldığını söyledi.

Bennett, Nisan 2022'de BM Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü olarak atanmıştı ve mevcut yönetime insan hakları konusunda eleştirilerde bulunmuştu. Afganistan yönetimi, uluslararası toplumun insan hakları konusundaki raporlarının "Afganistan gerçeklerine aykırı" olduğunu savunuyor.

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