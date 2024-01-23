Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır kapısı araç geçişine açıldı

Nangerhar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdulbasir Zabuli tarafından yapılan açıklamaya göre, sınır kapısının yeniden açıldığını ve araç geçişlerine izin verildiğini belirtti.

Taliban yönetimine bağlı Bakhtar haber ajansına konuşan Torkham Sınır Kapısı Komiseri Molla Abdulcabbar, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısından araçların geçiş yapmaya başladığını ifade etti.

Torkham Sınır Kapısı, 12 Ocak’ta araç geçişleriyle ilgili bir vize sorunu nedeniyle Pakistan tarafından kapatılmıştı. Ancak, yaya geçişlerine izin verilmeye devam edildi. Kapının 11 gün boyunca kapalı kalması, özellikle Afgan tüccarların ticaretine büyük zarar verdi.

Pakistan ve Afganistan sınır bölgesinde zaman zaman yaşanan gerilim, bazen silahlı çatışmalara kadar çıkabiliyor. Bu durum, Torkham Sınır Kapısı’nın bazen bir süreliğine kapatılmasına neden oluyor.

İki ülke arasındaki 2 bin 640 kilometrelik kara sınırında 18 geçiş noktası bulunurken, Torkham ve Chaman (Spin Boldak), en yoğun kullanılan sınır kapıları olarak biliniyor.

Torkham Sınır Kapısı 6 Aralık 2023’te kapatılmıştı.