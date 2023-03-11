11 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afganistan'da gazetecilerin katıldığı etkinlikte bombalı saldırı: Bir kişi öldü

Afganistan'da gazetecilerin katıldığı etkinlikte bombalı saldırı: Bir kişi öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Hazara Şiilerine ait Tibyan Kültür Merkezi'nde gazetecilerin katıldığı etkinlik sırasında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 18:23
Takip Et

Afganistan'da gazetecilerin katıldığı etkinlikte bombalı saldırı: Bir kişi öldü

Afganistan'da gazetecilerin katıldığı etkinlikte bombalı saldırı: Bir kişi öldü
+
Aa
-

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed Asıf Veziri, Mezar-ı Şerif'in merkezinde bulunan Tibyan Kültür Merkezi'nde gazetecilerin katıldığı etkinlik esnasında bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Veziri, 5 kişinin yaralandığını söyledi.

Veziri, yaralıların arasında gazetecilerin de bulunduğunu kaydetti.

Görgü tanıkları ise saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan önceki gün terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği, Mezar-ı Şerif'in merkezindeki intihar saldırısında Belh Valisi Muhammed Davut Muzemmil ile 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
1
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
2
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
3
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
4
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
5
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
6
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
7
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿TFF 2. Lig'de 26. hafta sonuçları
﻿TFF 2. Lig'de 26. hafta sonuçları
﻿TFF 2. Lig'de 26. hafta sonuçları
﻿Beşiktaş Emlakjet farklı kazandı
﻿Beşiktaş Emlakjet farklı kazandı
﻿Beşiktaş Emlakjet farklı kazandı
﻿Oğuzhan Tüzün Dünya Kupası'nda altın kazandı
﻿Oğuzhan Tüzün Dünya Kupası'nda altın kazandı
﻿Oğuzhan Tüzün Dünya Kupası'nda altın kazandı
﻿Real Madrid geriden gelip kazandı
﻿Real Madrid geriden gelip kazandı
﻿Real Madrid geriden gelip kazandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.