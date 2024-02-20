Afganistan’da heyelan: 25 ölü, 8 yaralı

Kaynak: İHA
Afganistan’da heyelan: 25 ölü, 8 yaralı
Afganistan’da yoğun kar yağışının ardından meydana gelen heyelanda en az 25 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Afganistan’ın Nuristan vilayetine bağlı Nakre köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Heyelan sonucu en az 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Ayrıca, 15 ila 20 evin tamamen ya da kısmen yıkıldığını da aktarıldı.

Olumsuz hava şartlarının kurtarma çalışmalarını engellediğini belirten yetkililer, bölgeye helikopterlerin iniş yapamadığını ve karın yolları kapattığını kaydetti.

Hayatta kalanları kurtarmak için çalışmalar devam ederken, Nuristan Enformasyon ve Kültür Müdürü Cemullah Haşimi, modern ekipman, araç ve tesislerin mevcut olmadığını söyledi.

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