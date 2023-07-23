Afganistan’da sel: 31 ölü

Afganistan Vardak’ta meydana gelen sel nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Afganistan’da sel: 31 ölü

Afganistan şiddetli yağışların neden olduğu selle mücadele ediyor. Doğal Afet Yönetimi Bakanlığı Sözcüsü Shafiullah Rahimi, Meydan Vardak vilayetine bağlı Jalrez, Chak, Narkh, Sayedabad ve Jaghoto ilçelerini vuran sellerde son 72 saatte 31 kişinin öldüğünü, 74 kişinin yaralandığını, 41 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Selde 250 büyükbaş hayvan telef oldu.

Rahimi, sel nedeniyle Kabil-Bamyan yolunun trafiğe kapandığını ve açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Afganistan Savunma Bakanlığı, dün gece Meydan Vardak'ta çok sayıda insanın selden kurtarıldığını bildirdi. Afganistan Devlet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yardım kuruluşlarından, etkilenen insanlara bir an önce gerekli yardımı yapmalarını istedi.

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