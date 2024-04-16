Afganistan'da sel felaketi: 50 ölü, 36 yaralı

Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Janan Saeq, ülkede 34 vilayetinin 20'sinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sonrası açıklamalarda bulundu.

Saeq yaptığı açıklamada; Parwan, Uruzgan ve Panjshir'in de aralarında bulunduğu birçok vilayette şiddetli yağış ve sel nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

600'DEN FAZLA EV HASAR OLUŞTU

Sel nedeniyle 600'den fazla evde, bin 950 dönüm tarım arazisinde ve 75 kilometrelik yolda hasar meydana geldiğini söyleyen Sözcü Saeq, 200'den fazla büyükbaş hayvanın da telef olduğunu aktardı.

23 BİNE YAKIN AİLEYE YARDIM SAĞLANDI

Saeq ayrıca yardım kuruluşlarının desteğiyle selden etkilenen 22 bin 851 aileye yardım sağladığını, etkilenen bölgelere yardım ulaştırılması sürecinin sürdüğünü söyledi.