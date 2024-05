Afganistan'da sel felaketi! Ölenlerin sayısı 300'ü geçti

Afganistan’ın Bağlan bölgesinde yaşanan sel felaketleri, 300’den fazla insanın ölümüne ve binlerce evin yıkılmasına yol açtı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, son dönemdeki yoğun yağışların bu yıkıcı sonuçlara sebep olduğunu bildirdi. Ayrıca, WFP’nin bölgedeki mağdurlara yardım sağladığı ifade edildi.

Afganistan Meteoroloji Kurumu, Badahşan, Tahar, Bağlan, Pençşir, Lağman, Kunar, Nuristan ve Nangerhar bölgeleri için şiddetli yağış uyarısı yaparken, Bağlan Vilayet Sözcüsü Molla İlim Mucidi, TOLO News’a verdiği demeçte, son birkaç gün içinde meydana gelen sel nedeniyle 130 kişinin öldüğünü ve 100 kişinin yaralandığını belirtti. Ülkenin farklı bölgelerinde, özellikle Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetlerinde yaşanan şiddetli seller nedeniyle ölü sayısının artabileceği endişesi taşınıyor.

Yetkililer, etkilenen bölgelere acil yardım çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu. Afganistan’da kış aylarında yağan karın erimesi, şiddetli yağışlar ve yetersiz altyapı nedeniyle her yıl yaşanan seller, önemli can ve mal kayıplarına neden olmakta ve bu durum, ülkede her yıl yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor.