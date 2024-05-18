Afganistan'da sel felaketi! Ölü sayısı 400'e yaklaştı

Düzenleme: Kaynak: AA
Afganistan'da sel felaketi! Ölü sayısı 400'e yaklaştı
Afganistan’ın Türkmenistan sınırındaki Faryab vilayetinde meydana gelen seller nedeniyle en az 18 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin kuzey vilayetlerinde aşırı yağışların neden olduğu seller nedeniyle ölenlerin sayısı 400’e yaklaştı.

Faryab Valiliği Sözcüsü İsmetullah Muradi, vilayetteki seller nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca, iki bin dönümden fazla tarım arazisi kullanılamaz hale gelmişti. 1000’den fazla ev hasar görmüş ve 300’den fazla hayvan telef olmuştu. Gün içerisinde Gor vilayetinde de aşırı yağışların neden olduğu seller sonucu en az 50 kişi yaşamını yitirmiş ve onlarca insan kaybolmuştu. Afganistan’ın kuzeyinde, özellikle Bağlan, Badahşan ve Tahar vilayetlerinde geçen hafta meydana gelen seller ağır kayıplara yol açtı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), bu sellerde 300’den fazla insanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Afganistan’da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, can ve mal kayıplarına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

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