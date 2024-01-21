Afganistan'da yolcu uçağı düştü

Kaynak: AA
Afganistan'da yolcu uçağı düştü
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afgansitan'ın kuzeyinde düştü

Hindistan'a ait bir yolcu uçağının, Afganistan'ın Çin, Tacikistan ve Pakistan sınırındaki Bedahşan kentinde düştüğü kaydedildi.

Hükümet yetkilisi Zabihullah Amiri yaptığı açıklamada, "Uçak düştü ama yeri henüz bilinmiyor. Ekipler gönderdik ama henüz ulaşmadılar" dedi.

"Sabah yerel halk tarafından bilgilendirildik" açıklamasında bulunan Amiri, kazanın tam olarak nerede meydana geldiğinin bilinmediğinin altını çizdi.

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Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan vilayetindeki polis yetkilileri, uçak kazasının rapor edildiğini bildirdi.

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Yerel polis yetkilileri, dağlık bölgede gece bir kazanın yaşandığını duyurdu.

Kazanın sebebine ilişkin henüz bir ayrıntı verilmezken, can kaybına ilişkin de bir bilgi paylaşılmadı.

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