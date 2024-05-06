Afganistan’ı şiddetli yağışlar vurdu: 15 ölü

Kaynak: İHA
Afganistan’ı şiddetli yağışlar vurdu: 15 ölü
Afganistan’ın birçok noktasında şiddetli yağışlar etkili olurken, ülkede sel felaketine yol açtı. Meydana gelen sel nedeniyle 8 kişi, yıldırım düşmesi sonucu ise 7 kişi öldü.

Afganistan’ın Ghor vilayeti ile Herat kentinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Konuya dair Ulusal Afet Yönetim Otoritesi'nden (ANDMA) açıklamada geldi.

Selde 8 kişi hayatını kaybederken, bin 142 hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldı. 11 bin 450 büyükbaş hayvanın telef olduğu söylenirken, 189 konutun tamamen veya kısmen yıkıldığını aktarıldı. Selden etkilenen bölgelerdeki çalışmaların eş zamanlı olarak devam ettiğini ifade edildi.

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500 AİLE YERİNDEN EDİLDİ

30’a yakın evin tamamen yıkıldığı, aynı aileden 4 kişinin öldüğü belirtilirken, Ghor’a bağlı Chahar Sada ve Marghab bölgeleri arasındaki yol ulaşıma kapandı. 500 ailenin de yerinden edildiği vurgulandı.

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CAN KAYBI UYARISI

Afganistan Göç ve Mülteciler Bakanlığı, yerinden edilen ailelerin dağlarda açık havada yaşadığını ve acilen yardıma ihtiyaç duyduklarını ifade ederken, can kaybının artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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URUZGAN’DA YILDIRIM DÜŞTÜ

Uruzgan vilayetinde ise yıldırım düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı.

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