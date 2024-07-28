Afganlar tırmıklarla saldırdı. Viranşehir sahilinde korku dolu anlar

Afgan sığınmacıların yoğunluğu ile dikkat çeken Mersin'de bu kez Viranşehir sahili Afganların çıkardığı kavgaya sahne oldu.

Plajın kalabalık olduğu bir saatte çıkan kavgada sahili temizlemek için kullanılan tırmık ve kürekleri ellerine geçiren Afganlar Türklere saldırdı. Plaj görevlilere kavgayı ayırmaya çalışsalar da başarılı olmadı.

Korku dolu dakikaların yaşandığı plajda çevrede birçok kadın ve çocuğun kaçıştığı görüldü.

Görüntülere çeken vatandaşın ise Afganlar burayı bastı, 'Türklere saldırıyorlar' diye bağırması dikkat çekti.