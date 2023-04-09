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Afra Saraçoğlu verdiği pozlarla takipçilerini ikiye böldü

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, bir dergi için birbirinden cesur pozlar verdi. Güzel oyuncunun iç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 12:33
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Afra Saraçoğlu bir dergiye verdiği pozlarla takipçilerini ikiye böldü

Afra Saraçoğlu verdiği pozlarla takipçilerini ikiye böldü
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Başrolünde oynadığı Yalı Çapkını dizisiyle hayran kitlesini genişleten Afra Saraçoğlu, bir yandan da dergi çekimleri için setten sete koşuyor..

CESUR POZLARINI PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Bir dergi için objektif karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaştı. Güzel oyuncunun önü açık şekilde verdiği iç çamaşırsız pozu hayranlarının hoşuna gitmedi.

BEĞENEN DE OLDU BEĞENMEYEN DE

Ayrılık sonrası cesur paylaşımlar yapan başarılı oyuncu, bu pozundan dolayı birçok kişinin tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları "Böyle poz gerek yok" tarzında yorumlarla Saraçoğlu'nu eleştirdi. Olumsuz yorumların yanı sıra güzel oyuncunun bu pozunu havalı bulanlar da oldu.

 

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