Afra Saraçoğlu estetikli çıktı

Son zamanların en beğenilen oyuncularından biri olan Afra Saraçoğlu sık sık estetik iddialarıyla konuşuluyordu.

Dudak, burun, çene ve göz kapaklarında estetik müdahaleler olduğu iddia edilen 26 yaşındaki oyuncunun eski fotoğrafları seksi güzeli ele verdi.

Sosyal medyada paylaşılan eski fotoğraflara yorum da gecikmedi.

Kimi hayranları güzel oyuncunun eski halini beğenirken kimi de “Büyük hayal kırıklığı, doğal güzel sanıyordum”, “Zayıflamış ama bence estetik de yaptırmış'' gibi yorumlar yaptı.

Yalı Çapkın’ı dizisinde oynayan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşk yaşamaya başladı.

Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filminde, Yeşilçay’ın kızını oynadı.

Edremit’te doğan 26 yaşındaki Afra Sraçoğlu, oyunculuğa ‘İkinci Şans’ filmi ile adım attı.

2018 yılında ünlü markaların aranılan yüzü haline gelen Afra Saraçoğlu birçok dizi ve tiyatro oyununda görev aldı.