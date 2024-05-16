Afra Saraçoğlu estetikli çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Afra Saraçoğlu estetikli çıktı
Afra Saraçoğlu meğer ‘doğal’ güzel değilmiş.

Son zamanların en beğenilen oyuncularından biri olan Afra Saraçoğlu sık sık estetik iddialarıyla konuşuluyordu.

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Dudak, burun, çene ve göz kapaklarında estetik müdahaleler olduğu iddia edilen 26 yaşındaki oyuncunun eski fotoğrafları seksi güzeli ele verdi.

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Sosyal medyada paylaşılan eski fotoğraflara yorum da gecikmedi.

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Kimi hayranları güzel oyuncunun eski halini beğenirken kimi de “Büyük hayal kırıklığı, doğal güzel sanıyordum”, “Zayıflamış ama bence estetik de yaptırmış'' gibi yorumlar yaptı.

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Yalı Çapkın’ı dizisinde oynayan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşk yaşamaya başladı.

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Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filminde, Yeşilçay’ın kızını oynadı.

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Edremit’te doğan 26 yaşındaki Afra Sraçoğlu, oyunculuğa ‘İkinci Şans’ filmi ile adım attı.

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2018 yılında ünlü markaların aranılan yüzü haline gelen Afra Saraçoğlu birçok dizi ve tiyatro oyununda görev aldı.

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