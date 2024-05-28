Afrika Birliği’nden İsrail’e kınama

Kaynak: AA
Afrika Birliği’nden İsrail’e kınama

Afrika Birliği’nin İsrail'in Refah'taki kamp saldırısını kınadığı açıklandı.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, yaptığı yazılı açıklamada, Refah'ta çoğunlukla kadın ve çocukların bulunduğu yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa yönelik İsrail saldırısını kınadıklarını vurguladı.

Acil ateşkes yapılması çağrısında bulunan Mahamat, İsrail'in eylemlerinin, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in, Refah'a yönelik askeri saldırılarını durdurması yönündeki kararını ihlal ettiğini belirtti.

Mahamat, İsrail eylemlerinin cezasız kaldığının altını çizdi.

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