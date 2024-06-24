Afrika ülkesi çocuk evliliklerini yasaklayacak

Sierra Leone’de aktivistler tarafından evlendirilmesine karşı başlatılan kampanyanın sonrasında parlamento, erken yaşta evliliği yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Söz konusu yasa, 18 yaşından küçük çocuklarla evlenmeyi suç sayıyor ve bu suça karışanlara 15 yıla kadar hapis cezası verilmesine hükmediyor.

Söz konusu tasarının yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio tarafından da imzalanması gerekirken İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save The Children'ın Sierra Leone Temsilcisi Patrick Analo, tasarının hakları için mücadele eden çocuklar için tarihi bir an ve olağanüstü başarı olduğunu ifade etti.

Analo, erken yaşta evlendirilen kızların yalnızca çocukluklarının değil geleceklerinin de elinden alındığını belirtti.