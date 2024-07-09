Afrikada filler turisti çiğneyerek öldürdü

Kaynak: AA
Afrikada filler turisti çiğneyerek öldürdü

Güney Afrika'nın kuzeybatısında yer alan Pillanesberg Ulusal Parkı'nda yaşandı. İspanyol bir turist, parkta fillerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Güney Afrika polisi yaptığı açıklamada, 43 yaşındaki erkek turistin fil sürüsünün fotoğrafını çekmek için aracını terk ettiğini ve bu sırada filler tarafından ezilerek öldürüldüğünü belirtti. Olayda, aynı araçta bulunan diğer 3 turistin ise yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Güney Afrika, Botsvana, Zambiya ve Zimbabve gibi ülkeler dünyanın en büyük fil nüfusuna sahip bölgeleri arasında yer alıyor. Bu ulusal parklarda fillerin sayısı hızla artarken, kendilerini tehdit altında hissettiklerinde insanlara da saldırabiliyorlar.

Park yetkilileri, ziyaretçilere araçlarından asla ayrılmamaları ve fil sürülerine yaklaşmamaları konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Pillanesberg Ulusal Parkı, Johannesburg şehrine yaklaşık 3,5 saat mesafede bulunuyor ve safari tutkunlarının sıkça tercih ettiği önemli bir doğal yaşam alanı olarak biliniyor.

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