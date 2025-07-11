Afrika’da tarihi ateşkes: İsyancılar silah bıraktı

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 3R ve UPC adlı silahlı grupların liderleri, 19 Nisan’da Çad’ın arabuluculuğuyla imzalanan barış anlaşması kapsamında silah bıraktı. Başkent Bangui’de düzenlenen törende, Ali Darassa ve General Sembé Bobo örgütlerinin askeri ve siyasi kanatlarını feshettiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadéra’nın katıldığı törende, iki lider de barışa bağlılık sözü verdi.

Ali Darassa, hükümetten güvenlik garantilerinin yerine getirilmesini isterken, “sivil yaşama geçişte desteğin sürmesini” talep etti. General Bobo ise, “Anlaşmaya sadık kalacağız, halkımızın çıkarı için silah bıraktık” ifadelerini kullandı.

Eski savaşçılar, ülkenin doğu ve kuzeybatısındaki beş kampta toplanarak kayıt altına alındı. Uygun görülenler silahlı kuvvetlere katılacak, diğerleri ise yeniden entegrasyon programlarına alınacak.

Çad Savunma Bakanı Issakha Malloua Djamous, istikrarın tüm bölge için önemli olduğunu belirtti. Touadéra ise “Bu bir zayıflık değil, halkımız için güçlü bir barış iradesidir” dedi.