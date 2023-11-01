Afrika'da yılın futbolcusu adayları açıklandı. Süper Lig'den de futbolcular var

Afrika'da yılın futbolcusu adayları açıklanırken listede Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar ve Galatasaray'dan Faslı oyuncu Hakim Ziyech de yer aldı.

KAYNAK: AA
Afrika'da yılın futbolcusu adayları açıklandı. Süper Lig'den de futbolcular var

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamada, ödül töreninin 11 Aralık'ta Fas'ın Marakeş kentinde yapılacağı belirtildi.

Afrika'da yılın futbolcusu adayları şöyle:

1. Ramy Bensebaini (Cezayir, Borussia Dortmund)

2. Riyad Mahrez (Cezayir, Al Ahli)

3. Edmond Tapsoba (Burkina Faso, Bayer Leverkusen)

4. Andre-Frank Zambo Anguissa (Kamerun, Napoli)

5. Vincent Aboubakar (Kamerun, Beşiktaş)

6. Ibrahima Sangare (Fildişi Sahili, Nottingham Forest)

7. Seko Fofana (Fildişi Sahili, Al Nassr)

8. Chancel Mbemba (Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Olimpik Marsilya)

9. Fiston Mayele (Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Pyramids)

10. Mahmoud Abdel Moneim "Kahraba" (Mısır, Al Ahly)

11. Muhammed Abdelmonem (Mısır, Al Ahly)

12. Muhammed ElShenawy (Mısır, Al Ahly)

13. Muhammed Salah (Mısır, Liverpool)

14. Muhammed Kudüs (Gana, West Ham United)

15. Thomas Partey (Gana, Arsenal)

16. Serhou Guirassy (Gine, Stuttgart)

17. Yves Bissouma (Mali, Tottenham Hotspur)

18. Achraf Hakimi (Fas, Paris Saint-Germain)

19. Azzedine Ounahi (Fas, Olimpik Marsilya)

20. Hakim Ziyech (Fas, Galatasaray)

21. Sofyan Amrabat (Fas, Manchester United)

22. Yahya Jabrane (Fas, Wydad Athletic Club)

23. Yassine Bounou (Fas, Al Hilal)

24. Youssef En-Nesyri (Fas, Sevilla)

25. Peter Shalulile (Namibya, Mamelodi Sundowns)

26. Victor Osimhen (Nijerya, Napoli)

27. Sadio Mane (Senegal, Al Nassr)

28. Pape Matar Sarr (Senegal, Tottenham Hotspur)

29. Percy Tau (Güney Afrika, Al Ahly)

30. Muhammed Ali Ben Romdhane (Tunus, Ferencvaros)

Yılın en iyi kalecisi adayları ise şöyle:

1. Muhammed ElShenawy (Mısır, Al Ahly)

2. Yassine Bounou (Fas, Al Hilal)

3. Andre Onana (Kamerun, Manchester United)

4. Ronwen Williams (Güney Afrika, Mamelodi Sundowns)

5. Edouard Mendy (Senegal, Al Ahli)

6. Oussama Benbot (Cezayir, USM Alger)

7. Youssef El Motie (Fas, Wydad Athletic Club)

8. Djigui Diarra (Mali, Young Africans)

9. Pape Mamadou Sy (Senegal, Generation Foot)

10. Landing Badji (Senegal, AS Pikine)

Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Son Haberler
Arka Sokaklar’dan alkışlanacak hareket Magazin
Arka Sokaklar’dan alkışlanacak hareket
Yalı Çapkını 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yalı Çapkını 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Apple yeni Mac modellerini tanıttı. Oyunlarda daha yüsek FPS verecek ve render süresi iki kat hızlanacak Teknoloji
Apple yeni Mac modellerini tanıttı. Oyunlarda daha yüsek FPS verecek ve render süresi iki kat hızlanacak
Beşiktaş'ın hafızası ölüm döşeğinde. Bu ismi sakın unutmayın. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Beşiktaş'ın hafızası ölüm döşeğinde. Bu ismi sakın unutmayın. Gürel Yurttaş yazdı
Üç Kız Kardeş 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Magazin
Üç Kız Kardeş 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti Dünya
Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti