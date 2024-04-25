Afrika’dan geldi. Antalya’yı kapladı. Denizi bile yuttu. Vatandaşa uyarı yapılmıştı

Kaynak: İHA
Afrika’dan geldi. Antalya’yı kapladı. Denizi bile yuttu. Vatandaşa uyarı yapılmıştı
Antalya, turizmin kalbi olarak bilinirken, Kuzey Afrika'dan esen rüzgarlarla taşınan çöl tozları, şehrin atmosferini kapladı ve görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı.

Kepez ilçesinin yüksek noktalarından biri olan Mazıdağı'ndaki seyir terası, şehir merkezini ve Lara plajını sisli bir perde arkasından izlemek için kullanıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta içinde ülkenin geniş kesimlerinde benzer toz taşınımı olaylarının yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu ve olası olumsuz etkilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan bu doğa olayı, görüş mesafesinin kısalmasına ve hava kalitesinin düşmesine neden oldu.

Hava sıcaklığının 30 derece civarında seyrettiği şehirde, Kepez ilçesinin Mazıdağı seyir terasından şehir merkezi ve Lara plajı sis içinde kaldı.

Toz bulutlarının yarattığı bu etki, gözle görülür bir şekilde ortaya çıktı.

Manzarayı izlemeye gelen ziyaretçiler, şehrin birçok bölgesini sis nedeniyle görmekte güçlük çekti.

Mazıdağı seyir terasına yakın bir yerde ikamet eden Hasan Kuşçu ise yaşananları şöyle aktardı:

"Toz taşınımı olacağı önceden haber verilmişti.

Ayrıca polen de var. Alerjisi olan insanlar için zor bir durum. Şu an buradan normalde görünen deniz manzarası tamamen kayboldu."

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