Afrika'dan gelecek El Nino Türkiye'yi kasıp kavuracak. Net tarih açıklandı

İHA'nın haberine göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, ülke genelinde mart ayının başından bugüne kadar etkili olan yağışların kuraklık açısından biraz rahatlattığını açıkladı.

Demir "Fakat Türkiye'yi de etkilemesi beklenen 'El Nino' denilen iklim olayından dolayı insanların yaz aylarında ciddi bir kuraklık ve sıcaklık riski ile karşı karşıya kalabilecek" dedi.

Uzun yıllık ortalamalarda bir değişkenlik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yusuf Demir, "Küresel iklimin etkisini sadece bir dönemde yağışın yağmaması veya belli bir dönemde yağışın yağması değil, yağış düzensizliği olarak ifade ediyoruz. Bu sene mart ayına kadar ciddi bir yağış eksikliğini gördük. Mart ayının başından itibaren Türkiye’nin bir çok yerinde ilkbahar yağışları dediğimiz yağışları iyi alıyoruz" diye konuştu.

"KURAKLIK RİSKİ VAR"

Demir "Şu anda aldığımız yağışlar veri olarak bizi biraz sevindiriyor. Hala Türkiye’nin belli bölgelerinde ciddi anlamda kuraklık riski var. Bu yağışlar ilkbahar döneminde ekim ve dikim işleri için bir can suyu olarak görüyoruz. Bu yağışlar bir parça bizi rahatlattı. Dünyada bu konuda çalışan uzmanların raporlarına göre bu sene yaz aylarında ‘El Nino’ etkisiyle ciddi bir sıcaklık ve kuraklık riskini yaşayabiliriz" dedi.

"Bunu ihmal etmemiz lazım" diyen Prof. Dr. Yusuf Demir "Yağışları aldık diye rehavete kapılmamız lazımdır. Önümüzdeki günlerde özellikle mayıs ayının sonundan başlayarak haziran ve temmuz aylarında ciddi bir ciddi bir kuraklık riski ile karşı karşıya kalabiliriz. Yaz aylarının kurtarmamız lazım. Yaz aylarında hem içme suları hem de yer altı sularının beslenmesi hem de sulama açısında gerekli su kaynaklarımızın yeterli oranda depolanabilmesi için alınacak tedbirlerden bahsediyorum" diye konuştu.

"SU MİKTARI RİSK TEŞKİL EDİYOR"

'El Nino' sıcak hava dalgasına maruz kalındığı durumunda yaz aylarının zor geçeceğini ifade eden Demir, "Bu sene hala yer altın suları konusunda sıkıntımız devam ediyor. Kış aylarında kar yağışını almadık ama yüzey sularımızın doluluk oranları biraz daha yükseldi. Çiftçilerimizin, metropollerde yaşayan insanların, yerel yöneticilerimizin mutlak suretle yaz aylarına hazır olmaları gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Yusuf Demir "Eğer El Nino etkisi özellikle Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgasının etkisi Türkiye’yi de ciddi anlamda etkileyeceği tahmin ediliyor. Mayıs ayı sonundan itibaren ciddi kuraklık ve sıcaklık etkisine maruz kalırsak elimizdeki su miktarı bizim için risk teşkil ediyor demektir. İstanbul’da dünkü yapılan ölçümlerde barajlarda yüzde 40’lık bir doluluk oranı var. Halbuki bu rakam geçen sene bu aylarda yüzde 90’nın üzerinde doluluk oranı vardı" diye konuştu.

"Burdur’da şu anda ciddi anlamda göller bölgesidir ve içme suyu sıkıntısı var" diyen Prof. Dr. Yusuf Demir "Bu yağışları ise Karadeniz özeline baktığınızda biraz rahatlattı. Bu yağışlar rehavete düşürmemelidir. Seçim sattı dönemindeyiz. Siyasetçilerimizin bu konuyu ihmal etmemesi, bunun seçim atmosferi içerisinde ihmal edilecek bir konu olmadığını dile getirilmesinde, tarımsal üretim açısından yaz aylarında hala devam ettiğinin altının çizilmesinde yarar vardır. Bu yağışlar günümüzü kurtarmaya yönelik bizi rahatlattı, henüz yaz aylarımızı kurtaracak yeterlilikte değildir" şeklinde konuştu.