Afrika’dan gelen toz taşınımı Adana’da etkili oldu

Kuvvetli rüzgarla birlikte gelen toz bulutları, kentin genelinde görüş mesafesini düşürürken, vatandaşlarda solunum yolu problemleri ve gözlerde tahrişe neden oldu.

Uzmanlar, toz taşınımının gözlerde acı hissi, nefes darlığı, halsizlik ve baş ağrısı gibi etkilere yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

TOZDAN GÜNEŞ BİLE GÖRÜNMÜYOR

Yoğun toz bulutları nedeniyle güneş ışınlarının zayıflaması, kentin gündüz manzarasını da olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, güneşin puslu bir şekilde görüldüğünü ve fotoğraf çekmek için bile zorlandıklarını ifade etti.

HAVA KİRLİLİĞİNE ÇARE ARANIYOR

Toz taşınımının yanı sıra hava kirliliğinin de artması, Adanalılar için büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor. Çevreye duyarlı vatandaşlar, hava kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için yetkililerden acil önlem almalarını talep ediyor.

SAĞLIK SORUNLARI ARTTI

Toz taşınımı nedeniyle son zamanlarda solunum yolu enfeksiyonları ve alerjik reaksiyonlar gibi sağlık sorunlarında artış gözlemleniyor. Vatandaşlar, özellikle burun ve boğaz tıkanıklığı çektiklerini ve bu durumun günlük hayatlarını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Uzmanlar, hassas grupların tozlu havadan daha fazla etkilenebileceğini ve bu nedenle maske takmaları ve bol su içmeleri gerektiğini vurguluyor.

YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Yoğun toz taşınımı ve hava kirliliği, Adana'da yaşayanlar için önemli bir sağlık tehdidi oluşturuyor. Yetkililerden, bu sorunun önüne geçilmesi ve vatandaşların sağlıklarının korunması için gerekli adımların atılması bekleniyor.