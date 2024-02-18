Afrikalı liderler İsrail'in saldırılarını kınadı

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği zirvesindeki liderler, İsrail'in Gazze'deki saldırısını kınadı ve bunun derhal sona ermesi çağrısında bulundu.
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki, İsrail'in saldırılarının uluslararası insani hukukun "en bariz" ihlali olduğunu söyledi ve İsrail'i Gazze sakinlerini "yok etmekle" suçladı.
Faki, zirvede konuşan Filistin Başbakanı Mohammad Shtayyeh ile birlikte konuştu.
Faki, delegelerden alkışlar alırken, "Emin olun, insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğumuz konusunda size güvence vermek istiyoruz" dedi.
Komorlar Devlet Başkanı ve Afrika Birliği'nin görev süresi sona eren başkanı Azali Assoumani, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davayı övdü ve "İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı" kınadı.