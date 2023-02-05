5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Cezayer'i yenen Senegal şampiyon 

Afrika Uluslar Şampiyonası'nda Senegal şampiyon oldu

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 07:04
Takip Et

Afrika'nın en büyüğü Senegal

Cezayer'i yenen Senegal şampiyon 
+
Aa
-

2022 Afrika Uluslar Şampiyonası'nda (CHAN) normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten final maçında ev sahibi Cezayir'e penaltılarla 5-4 üstünlük kuran Senegal, şampiyon oldu.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 7'ncisi gerçekleştirilen ve katılımcı ülkelerin kendi liglerinde yer alan oyuncularını kadroya yazabildiği turnuvanın final maçı, Nelson Mandela Stadı'nda Cezayir ile Senegal arasında oynandı.

Mücadelenin normal süresi ve uzatma devreleri golsüz sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kuran Senegal, şampiyonluğa ulaştı.

Senegal, iki takımın da ilk kez final oynadığı turnuvada ilk şampiyonluğunu elde etti.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
1
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
2
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
3
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
4
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
5
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
6
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Plastik devinde miras kavgası
7
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Kanser yakınlarını aldı, kendi de yakalandı bakın ne yaptı?
﻿Kanser yakınlarını aldı, kendi de yakalandı bakın ne yaptı?
﻿Kanser yakınlarını aldı, kendi de yakalandı bakın ne yaptı?
﻿''İyi uyuyun kansere yakalanmayın''
﻿''İyi uyuyun kansere yakalanmayın''
﻿''İyi uyuyun kansere yakalanmayın''
﻿Kanser tanı sayısı, salgın sürecinde neden azaldı?
﻿Kanser tanı sayısı, salgın sürecinde neden azaldı?
﻿Kanser tanı sayısı, salgın sürecinde neden azaldı?
﻿İstanbul'da fabrika yangını
﻿İstanbul'da fabrika yangını
﻿İstanbul'da fabrika yangını
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.