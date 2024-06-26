Afrika’nın en büyük petrol rafinerisinde yangın

Dangote Industries Limited sözcüsü Anthony Chiejina, yangının atık su arıtma tesisinde meydana geldiğini belirtti. Chiejina, "Atık su arıtma tesisimizde çıkan küçük çaplı yangını hızla kontrol altına aldık. Rafinerinin normal işleyişine herhangi bir etkisi olmadı ve personelimizden herhangi bir yaralanma olmadı" açıklamasında bulundu.

Nijeryalı iş insanı Aliko Dangote tarafından yaptırılan ve 12 Ocak'ta üretime başlayan 19 milyar dolarlık Dangote Petrol Rafinerisi, günde 650 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip olarak faaliyet gösteriyor.