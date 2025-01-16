Afyankarahisar’da otomobil faresi 4 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde gerçekleşen oto hırsızlıkları ihbarları üzerine harekete geçti. Polis bir süre yaptığı teknik ve fiziki takibi ardından M.Ş., M.A.Ş, A.Y.K. ve M.M. isimli şahısları gözaltına aldı.

Şahısların adreslerine yapılan baskında çalıntı araçlardan Tofaş marka 4 otomobil ile birlikte çok sayıda oto parçası ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahısların 4'ü de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen 4 otomobil sahiplerine teslim edilirken, bir otomobilin arama çalışmasının ise devam ettiği bildirildi.