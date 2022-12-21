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Olcay Şahan taraftara seslendi: Özür dilerim

Afjet Afyonspor forması giyen Olcay Şahan, taraftardan özür dilerken ilginç ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 18:34
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Afyon halkından ve taraftardan özür diledi. Olcay Şahan paylaştı

Olcay Şahan taraftara seslendi: Özür dilerim
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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor takım kaptanı Olcay Şahan, Somaspor maçında taraftara karşı gösterdiği tepkiden dolayı özür mesajı yayınladı.

35 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Öncelikle profesyonel yaşantım boyunca sahadaki hırsım ve mücadelemden hiçbir zaman ödün vermedim. Hangi takımın forması sırtımdaysa terimin son damlasına kadar skor ne olursa olsun savaşmayı bırakmadım.

Bunları söylerken Türkiye'nin en büyük kulüplerinden olan Beşiktaş ve Trabzonspor camialarnın kaptanlığını yaptığımı ve her zaman savaşçı kimliğimle tanındığımı kimse unutmamalı.

Afyonspor'a gelmemdeki en büyük amaç burada geleceğe yönelik olan proje olmuştur. Hiçbir maddi menfaat gütmediğimi belirtmek isterim.

Maçtaki adrenalinle anlık olarak verdiğim tepkiden dolayı tüm Afyonspor taraftarından özür diliyorum. Bu takımın ve şehrin kaptanı olduğum için gurur duyuyorum ve gururla da taşımaya devam edeceğim.

Ayrıca bu takımın bütçesi ile bu ligde kazandığımız 28 puanın ne kadar değerli olduğunu ve sadece kulübün desteğe ihtiyacı olduğunu herkesin anlamasını isterim."

NE OLMUŞTU?

Olcay Şahan Somaspor karşılaşmasının ikinci yarısında taraftarların protestosu sonrası kaptanlık bandını çıkarıp oyundan çıkmak istedi. Teknik heyetin çabaları sonrası tecrübeli futbolcu ikna edilerek sahaya geri döndü.

Somaspor, Emrecan Bulut'un golleriyle maçı 2-0 kazandı ve rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Takımıyla bu sezon 17 maça çıkan Olcay 2 gol kaydetti. Afjet Afyonspor 18 haftası geride kalan 2. Lig Beyaz grupta 28 puanla 8. sırada yer alıyor. Ligde Amed Sportif 34 puanla lider konumda.

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