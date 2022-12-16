Afyonlu imamdan herkesin içini ısıtan davranış. Din adamı dediğin böyle olur

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Demirbel Köyü’nde imamlık yaptığı belirtilen Adem Eser’in örnek davranışı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Eser, imamlık görevini sadece namaz kaldırmaktan ibaret görmedi ve eline içi çay dolu termosunu, bir poşet bisküvisini alarak yola çıktı. Demirbel Köyü’nün yakınından geçen Konya – Denizli Karayolunda ücretsiz olarak sıcak çay ve bisküvi dağıtan Eser, bir sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti.

Afyon Şuhut Demirbel Köyü imamı Adem Eser’in yolda kalanlara çay ve bisküvi dağıttığı video yüzbinlerce kişi tarafından izlendi. Adem Hoca güler yüzü ve sözleri ile güzel bir örnek teşkil etti ve herkesten “helal olsun” yorumunu aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise yapılan davranışın güzelliğine ve önemine dikkat çekerek “kaldı mı böyle güzel insanlar?” diye sormaktan kendini alamadı.

Aracıyla zorlu kış şartlarında karayolunda ilerlemeye çalışan yolculara çay ve bisküvi ikramında bulunan Adem Hoca, kendisine nereden geldiğini soran bir kişiye Demirbel Köyü’nün imamı olduğunu, insanlar üşümesin diye çay ve bisküvi dağıttığını, bunların parayla satıldığını zannedenlerin ise almadığını dile getirdi.

Çayı ve bisküviyi Allah rızası için dağıttığını söyleyen Adem Hoca, kendisine teşekkür eden sürücüye ‘Hayırlı yolculuklar’ diyerek diğer yolda kalan insanlara yardım etmeye devam etti.