Afyon’da feci kaza: 1 ölü 6 yaralı

Afyonkarahisar’da minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Afyon’da feci kaza: 1 ölü 6 yaralı

Korkunç kaza, dün gece Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.T.Ç, (21) idaresindeki 35 BPZ 015 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Seydiler beldesi yakınlarında yolun karşısına geçerek, T.K.'nın (40) kullandığı 58 ACT 925 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan S.T., F.K., Y.T., G.T. ile Z.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü B.T.Ç., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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