AKP'den CHP'ye geçen bir belediye daha tabelasına T. C.'yi astı

AKP’den CHP’ye geçen belediye binalarının tabelalarına T.C. ibaresi eklenmeye devam ediyor. Son olarak Amasya Taşova Belediyesi tabelasına T.C. ibaresi eklendi. O anlar kameralara yansırken “Atatürk’ün Ne mutlu Türküm Diyene” dediği sözlerle paylaşıldı.