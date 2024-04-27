AKP'den CHP'ye geçen bir belediye daha tabelasına T. C.'yi astı

AKP, önceki dönemlerde kazandığı belediyelerin tabelalarından T.C., ibaresini kaldırmıştı. AKP’nin yerel seçimlerde CHP’ye kaybettiği belediyelere T.C. ibaresi eklenmeye başladı.
Son olarak AKP’den CHP’ye geçen Amasya Taşova Belediyesi tabelasına T.C. ibaresi eklendi. O anlar kameralara yansırken Atatürk’ün, “Ne Mutlu Türküm diyene” dediği sözlerle paylaşıldı.
NE OLMUŞTU?
Yerel seçimlerde AKP’yi geride bırakarak 1’nci parti olan CHP'de belediye başkanları kazandıkları belediyelerde AKP'nin "Çözüm Süreci” adı altında kaldırdığı "T.C." ibaresini belediye tabelalarına tek tek ekliyor.
Sosyal medyada, Keçiören, Ortahisar, Kırıkkale, Aladağ, Ortahisar, Sancaktepe, Görele, Espiye, Derinkuyu gibi belediyelerin tabelalarına "T.C."nin eklendiği görüntüler paylaşıldı.