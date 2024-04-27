Mert Hakan'ın paylaşımı olay yarattı. 'Köpek gibi korkuyorsunuz' dedi ortalık karıştı

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fenerbahçe puanını 89'a yükseltti, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e düşürdü.

Karşılaşma sonunda Fenerbahçe'nin çok konuşulan ismi Mert Hakan Yandaş'tan yine uzun süre gündemden düşmeyecek bir açıklama geldi.

Derbi öncesi Galatasaray muhabiri Yakup Çınar'ın yayınladığı haberi alıntılayan Mert Hakan Yandaş, "TİTRİYOSUNUZ HALA KOPEK GİBİ KORKUYOSUNUZ Kİ ALGILARINIZ BİTMIYOR MALUM TAKTİKLERINİZLE DEVAM. ZATEN SİZEDE BU YAKIŞIR" ifadelerini kullandı.

Yakup Çınar'ın haberi şöyle:

"SERDAR AZİZ GERÇEĞİ!

Başkan Ali Koç'un verdiği yemek sırasında Fenerbahçeli futbolcular ADS - Galatasaray maçını izliyor.

Serdar Aziz, Kerem Demirbay'ın golünden sonra "Ne güzel gol attı" diyor.

Mert Hakan Yandaş ise Serdar'la bu tepkisi sonrası ciddi bir tartışma yaşıyor.

Serdar Aziz silmesine rağmen Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptığı paylaşımın ardından kadro dışı bırakılıyor."