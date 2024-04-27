Ünlü fenomen öldürüldü

Sosyal medyada çektiği videolarla ünlenen ve yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen sosyal medya fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldü.

Irak yerel basını, Om Fahad’ın başka bir sosyal medya fenomeni olan Dalia Naeem arasında gerginlik olduğunu ifade etti. Dalia Naeem, geçirdiği estetik ameliyatlar nedeniyle Iraklı Barbie lakabını almıştı.

Irak İçişleri Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Om Fahad’ı öldüren kişi ve kişilerin bulunması için özel bir operasyon ekibinin kurulduğunu duyurdu.

“ÖZEL BİR OPERASYON EKİBİ KURULDU”

Irak İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İçişleri Bakanlığı, başkent Bağdat'ın Zayouna bölgesinde sosyal medyada tanınan bir kadının kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesi olayının aydınlatılması için özel bir operasyon ekibi kurdu” ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Bakanlık, Irak medyasına yansıyan ‘failin gözaltına alındığı’ haberlerin doğru olmadığını ifade ederek soruşturmanın hala devam ettiğini belirtti.

6 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Olayı gören kişiler, sosyal medya fenomeni Om Fahad’ın otomobilinin içindeyken motosikletli bir şüpheli tarafından ateşli silahla öldürüldüğünü öne sürdü. Fahad, geçen sene ‘genel ahlaka’ uygun olmayan videolar paylaştığı iddiasıyla 6 ay hapis cezası almıştı.