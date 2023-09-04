Afyon'da kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar Beldesi’nde kenevir yetiştiren bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, olayda kenevir ve av tüfeği ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Afyon'da kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Kaçakçılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar çerçevesinde ekipler merkeze bağlı Salar Beldesi’nde operasyon yaptı.

Edinilen bilgilere göre, beldede ikamet eden H.D. isimli şahsın evinin bahçesinde esrar elde etmek için kenevir bitkisi ektiği yönünde bilgi alan ekipleri harekete geçti. Ekipler, H.D. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda, 37 kök ekili yaş kenevir bitkisi, 544 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet av tüfeği fişeği ve 34 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

H.D. isimli şahsa idari para cezası uygulanırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Öne Çıkanlar
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Tıp öğrencisi Enes'in sır ölümünde otopsi raporu ortaya çıktı. Cesedi viyadük altında bulunmuştu Güncel
Tıp öğrencisi Enes'in sır ölümünde otopsi raporu ortaya çıktı. Cesedi viyadük altında bulunmuştu
İstanbul’da çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı Güncel
İstanbul’da çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı
Maymunu anakonda’nın gövdesinden turistler kurtardı Güncel
Maymunu anakonda’nın gövdesinden turistler kurtardı
Erdoğan-Putin zirvesi sonrası flaş açıklamalar. Yeni bir tahıl anlaşması olacak mı? Güncel
Erdoğan-Putin zirvesi sonrası flaş açıklamalar. Yeni bir tahıl anlaşması olacak mı?
Kısmetse Olur yarışmacıları birbirine girdi. Sandalyeler havada uçuştu Magazin
Kısmetse Olur yarışmacıları birbirine girdi. Sandalyeler havada uçuştu
Ersin Tatar: Türk askeri çekilirse GKRY'deki ırkçı saldırıların hedefi Türkler olur Dünya
Ersin Tatar: Türk askeri çekilirse GKRY'deki ırkçı saldırıların hedefi Türkler olur
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe gözaltına alındı Güncel
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe gözaltına alındı