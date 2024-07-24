Afyon'da tır ile otomobille çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Deresinek köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.K.E. (26) hakimiyetindeki 19 LL 686 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü E.T'nin (40) kullandığı 33 ET 711 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonucunda sürücüler ile otomobildeki H.Ç. (60), H.T. (38), G.B.K. (18) ile H.N.T. (6) yaralanırken, kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çay ve Bolvadin ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, otomobil sürücüsü E.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.