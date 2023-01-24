Afyonkarahisar Başmakçı SYDV 1 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Afyonkarahisar Başmakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8. Dört yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2021-2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

9. İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Diploma veya mezuniyet belgesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- 2021-2022 KPSS sınav sonuç belgesi,

4- Adli Sicil Kayıt Belgesi,

5- Aldığı sertifikalar (varsa), iş deneyim belgesi fotokopileri ve özgeçmişi,

6- En az B sınıfı Ehliyet, Aktif araç sürcüsü olmak

7- İş deneyimini gösterir belge,

8-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,

9- İlan tarihi itibariyle son 6 aydır Başmakçı ilçe sınırları içersinde ikamet ettiğini gösteren resmi belge (belge ibraz etmeyenlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır).

10-Sağlık Kurul Raporu(sadece kazanan adaylardan istenecektir)