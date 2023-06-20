Afyonkarahisar sağanağa teslim: Tarım arazileri ve evleri su bastı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazilerini ve bazı evleri su bastı.

Afyonkarahisar sağanağa teslim: Tarım arazileri ve evleri su bastı

Gece başlayan sağanak sonrası derelerden taşan su, köylerdeki tarım arazilerine zarar verdi.

Bölgede şeker pancarı, soğan, patates, haşhaş, arpa, buğday ve mısır ekili alanlar, yağış sonrası oluşan su birikintisinden etkilendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin bölgede zarar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

İlçede bazı evlerde de su baskınları meydana geldi.

Başkuycak köyü sakinlerinden Nazmi Baştepe, ellerinden geldiğince sağanak kaynaklı olumsuzluklara direnmeye çalıştıklarını söyledi.

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