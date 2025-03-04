Afyonkarahisar'da 1 milyon 195 bin liralık vurgun! 9 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Afyonkarahisar'da 11 kişinin banka hesaplarına girerek 1 milyon 195 bin lira vurgun yaptığı iddia edilen 9 kişilik bir çete düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kentte yaşayan 11 kişi polise başvurarak hesaplarına izinsiz girilerek kredi çekildiği ardından bu paralarına başka hesaplara aktarıldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Hatay ve Van'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemelerde ise şahısların mağdurların banka hesaplarında yer alan paraları ve onların adına çektikleri kredileri önce kendi hesaplarına daha sonra kripto para cüzdanlarına aktardıkları belirlendi. Şahısların bu yöntemle 1 milyon 195 bin TL'lik vurgun yaptıkları tespit edildi. Yakalanan 9 şahıs adliyeye sevk edilirken, şahısların 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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