Afyonkarahisar'da 114,7 metrelik Türk Lokumu Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Afyonkarahisar'da 114,7 metrelik Türk Lokumu Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Afyonkarahisar'da 100 ustanın katılımıyla yapılan 114,7 metrelik lokum, Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında tarihi Uzun Çarşı'da düzenlenen dünyanın en uzun Türk lokumu denemesine katıldı.

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Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği ve lokum üreticilerinin destekleriyle yapılan rekor denemesine, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal ve protokol üyeleri katıldı.

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10'dan geriye doğru sayan Bakan Göktaş, lokumun yapılması için başlangıç işaretini verdi. 100'e yakın ustanın görev aldığı lokum yapımı yaklaşık 1 saat sürdü.

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Guinness hakemlerinin de gözlemci olarak katıldığı organizasyonda ölçümler yapıldı ve görüntüler çekildi.

Yapım işleminin bitmesi sonrası yapılan değerlendirmede, 114,7 metre uzunluğundaki Türk lokumunun Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeye hak kazandığı belirlendi.

Guinness Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyma Subaşı Gemici tarafından rekor belgesi Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile Belediye Başkanı Burcu Köksal'a teslim edildi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş daha sonra Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin açılışına katılmak üzere alandan ayrıldı.

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