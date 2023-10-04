Afyonkarahisar'da 2 uyuşturucu taciri yakalandı

Afyonkarahisar'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen Ö.T. ve A.Ö. isimli şahısların evine baskın yapıldı.

Yapılan baskında evde 2 adet hassas terazi, 3,47 gram 8 fişek satışa hazır halde uyuşturucu madde ve 100 adet mermi ele geçirildi. Baskın çerçevesinde A.G., O.Ü., isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem uygulanırken, Ö.T. ve A.Ö., isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.