Çin Devlet Başkanı Xi’den 5 yıl sonra ilk kez Avrupa’da

Kaynak: İHA
Çin Devlet Başkanı Xi’den 5 yıl sonra ilk kez Avrupa’da
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 5 yıl aradan sonra çıktığı Avrupa turu kapsamında ilk olarak Fransa’ya geldi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 5 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa’yı ziyaret gerçekleştirdi. Xi, Avrupa turunun ilk ayağı olan Fransa’nın başkenti Paris'te bulunan Orly Havalimanı'nda Fransa Başbakanı Gabriel Attal tarafından karşılandı.

aw197280-01.jpgXi, burada yaptığı açıklamada, Çin'in geleneksel dostluğu pekiştirmeye, karşılıklı olarak güven arttırmaya, stratejik fikir birliği inşa etmeye ve Fransa ile çeşitli alanlarda değişim ve iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

aw197280-02.jpgXi, yarın ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve sonrasında ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşme gerçekleştirecek.

aw197280-04.jpgXi Jinping, Fransa’dan sonraki durakları ise Sırbistan ve Macaristan olacak.

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