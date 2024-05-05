Saçları istediği gibi olmayan kadın sinir krizi geçirdi

Kuaföre gidip saçlarını yaptıran bir kadın, istediği sonucu alamayınca büyük bir sinir krizi geçirdi. Sosyal medyada paylaşılan bir video, bu kadının yaşadığı dramatik anları gözler önüne serdi. Kuaförden çıktıktan sonra saçlarının istediği gibi olmadığını fark eden kadın, evine geldiği anda hüngür hüngür ağlamaya başladı.

O anları kameraya alıp sosyal medya hesabında paylaşan küçük kardeş, ablasının saçları yüzünden yaşadığı hayal kırıklığını gözler önüne serdi. Kadının kuaförün el becerisine olan isyanı ve geçirdiği sinir krizi, izleyicilerin dikkatini çekti. Binlerce kişinin izlediği video, kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.