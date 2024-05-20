Afyonkarahisar’da 3 farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da 3 farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı
Afyonkarahisar’da hakkında 3 farklı dosyadan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile aranan şahsı polis ekipleri yakaladı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, edinilen bilgilere göre K.A., isimli şahsın ‘hırsızlık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama’ suçlarından 3 farklı dosyadan toplamda 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

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Şüpheli, polis tarafından yapılan takip neticesinde yakalanırken, işlemlerinden sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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